Prima Pagina, Tuttosport: “Godi Toro! Juve, lunedì Polpo. Milan, brividi scudetto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Godi Toro”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Che sabato: il gioiello di Brekalo (oggi il riscatto), la vittoria, il record di punti (50) di Juric nella sua Verona e le conferme di Cairo sul rinnovo di Belotti. Juve, lunedì Polpo. La Juve vuole un grande uomo assist per Vlahovic e ha individuato in Pogba il nome giusto. Domani il vertice per formalizzare l’offerta al francese. Milan, brividi scudetto. Rossoneri contro l’Atalanta per chiudere il duello per il titolo con l’Inter, impegnata a Cagliari. Pari Salernitana, Venezia in B. Genoa, è l’ultima spiaggia”.