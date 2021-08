Prima Pagina, Tuttosport: “Furia Allegri! Ronaldo aspetta il City. Fretta Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Furia Allegri!". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Max arrabbiatissimo con la squadra per gli errori e le disattenzioni di Udine. La parola d'ordine alla Juve quest'anno è: ripristinare le regole di gioco e comportamento. Il tecnico chiede un mediano: possibile scambio McKennie-Sissoko con il Tottenham. Ronaldo aspetta il City. Diaz oro Milan. Brahim firma il blitz con la complicità di Audero. La Samp nella ripresa fa soffrire i rossoneri. Joao Pedro ferma un grande Spezia. Fretta Inter: 48 ore per Correa. Belotti l'alternativa. Orsolini, il Toro accelera. Contatti col Bologna".