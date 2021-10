Prima Pagina, Tuttosport: “Fuori! L’Italia si arrende alla Spagna. Il Max segreto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Fuori!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Niente finale di Nations League: l’Italia si arrende alla Spagna di Ferran Torres (doppietta). Azzurri penalizzati dall’espulsione di Bonucci, inutile il gol di Pellegrini. Il Max segreto. Viaggio nella Livorno di Allegri: ecco come ha vissuto i 2 anni sabbatici e come sta lavorando per riportare la Juve al vertice. Juric chiede un vero Toro. Mercato, Fila, infortuni: il tecnico invoca interventi e organizzazione. Tensione con la società. Intervista a Scaroni: ‘Ibra, futuro da dirigente’. Parla il presidente del Milan: Zlatan, Donnarumma e lo stadio. L‘investimento: Sensi finanzia l’anti infortuni. L’intervista affianca la start up milanese che previene gli incidenti”.