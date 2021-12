Prima Pagina, Tuttosport: “Fuga Inter ma che Toro! Juve, prendi un bomber!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Fuga Inter ma che Toro!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Dumfries regala a Inzaghi la 7ª vittoria di fila. Per i granata ennesimo ko a testa alta. Juric: ‘Vorrei alzare la qualità, spero mi ascoltino’. Summit con Cairo. Riecco il Milan. Tonfo Napoli, grande Spezia! Pioli resta a -4. La Viola frena, ma c’è Ikoné! Cuore Samp, Mou non vince”. Infine, in taglio alto: “Juve, prendi un bomber! Quinto da solo e a -4 dalla zona Champions, Pioli ha più che mai bisogno di una punta. Vlahovic, Icardi, Scamacca: ecco che cosa può succedere”.