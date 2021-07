Prima Pagina, Tuttosport: “Forza Spina! Allegri prepara 4 Juve per Dybala-Ronaldo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Forza Spina!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Tendine d’Achille rotto. Leonardo: Torno presto. Che boom! 17 milioni in tv per il trionfo azzurro. Inghilterra-Danimarca è l’altra semifinale. Due assi da far convivere: Allegri prepara 4 Juve per Dybala-Ronaldo. Portieri Toro: ecco Berisha. Milinkovic studia da n.1 all’accademia della Serbia. Dumfries: l’Inter spinge. Il Milan piomba su Tadic”.