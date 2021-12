Prima Pagina, Tuttosport: “Finalmente una Joya. John: La Juve non si tocca!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Finalmente una Joya”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Dybala e Morata firmano la vittoria a Salerno che regala alla Juve un po’ di tranquillità dopo le recenti delusioni. Allo scadere l’argentino fallisce il rigore del 3-0. John: ‘La Juve non si tocca!’. Inchiesta plusvalenze: indiscrezioni su altre 5 squadre coinvolte, ma Elkann difende con orgoglio la società bianconera: ‘Da 100 anni vicini a questo club, siamo grandi e lo resteremo, le difficoltà ci rendono più forti’. Milan e Inter conto gli ex Sheva e Motta. Napoli a Reggio. Atalanta 4-0: 3 Pasalic! Dea terza, Gasp 2024. Contro il Venezia tripletta del croato: Inter agganciata. E il tecnico prolunga. Emergenza Toro: ora Sababria, poi una punta a gennaio. Confermato: Juric vuole un rinforzo in attacco. Belotti out fino a febbraio. Grazie Fede! Ultima gara della Pellegrini: vittoria nei 200, festa e in acqua si tuffa anche Malagò!”.