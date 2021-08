Prima Pagina, Tuttosport: “Fenomenali. Svolta della Juve, ripiomba su Pjanic”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Fenomenali”. Apre così l’edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Ancora un trionfo azzurro a Tokyo 2020: uno straordinario Ganna trascina il quartetto dell’inseguimento a una clamorosa rimonta sui danesi e con Lamon, Milan e Consonni conquista il sesto oro della nostra olimpiade. Squadre ko: fuori il Settebello e il volley femminile”. E ancora: “Svolta della Juve: ripiomba su Pjanic. Summit a Milano. Incontro Cherubini-Ramadani. A Kaio Jorge il 21 di Pirlo e Zidane. 14 agosto, Stadium: amichevole con l’Atalanta aperta al pubblico. Il Milan si arrende soltanto ai rigori. I 90’ a Valencia finiscono 0-0. A secco Giroud, in campo nella ripresa. Decisivo l’errore di Krunic: 5-3. Hauge parte: James Rodriguez prima scelta come trequartista. Lukaku al Chelsea, Inter su Zapata. Ma i tifosi sono in rivolta. Ora il Toro alza l’offerta a Belotti. Anche il premio di un milione. Cairo sale a 3,3 milioni a stagione e propone un regalo una tantum immediato per convincere il Gallo a firmare il rinnovo”.