Prima Pagina, Tuttosport: “Febbre Vlahovic. Milanissimo! Show rossonero a San Siro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Febbre Vlahovic”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Stasera Juve-Sassuolo, in palio la semifinale. Pensando alla Dea, il serbo potrebbe partire in panchina, ma fra i tifosi bianconeri dilaga la Dusan-mania e la voglia di vederlo giocare. Mancini, assist a Belotti e al Toro. Messaggio del CT al Gallo: ‘Ti aspettiamo. Tu in questi mesi dai il massimo per la tua squadra’. Milanissimo! Coppa Italia, show rossonero a San Siro. Leao letteralmente scatenato: un gol e un assist per Giroud (4 reti in 3 giorni!). A segno anche Kessie. Lazio irriconoscibile e travolta, in semifinale per Pioli altri due derby con l’Inter. Atalanta-Fiorentina: chi si squalifica, svolta”.