Prima Pagina, Tuttosport: “Facci sognare! Giroud, il Milan si porta a -1”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

"Facci sognare!". Apre così l'edizione odierna di "Tuttosport", oggi in edicola. "Stasera Juve-Verona con l'attesissimo esordio di Vlahovic che Allegri mette sullo stesso livello di Haaland e Mbappé. Giroud. Il francese in 3 minuti ribalta l'Inter e il Milan si porta a -1: 'Orgoglioso di questa squadra che non molla mai'. Pioli: 'La vittoria del coraggio, sappiamo andare oltre i nostri limiti, ora ci crediamo ancora di più. Io non fumerò il sigaro per un mese'. Inzaghi: 'Dominato per 70', l'1-1 ci ha innervosito'. Roma, pari e veleni. Lazio spettacolo, tracolla Viola. Juric: 'Toro, hai svoltato'. Il tecnico soddisfatto del mercato, non dell'affare Gatti: 'Bisognava prenderlo tutto'. Le Olimpiadi di Pechino: il ghiaccio è d'argento".