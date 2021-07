Prima Pagina, Tuttosport: “Eccoci! Romero, l’Atalanta dice no a 50 milioni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Bell'Italia". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Eccoci! Juve, Inter e Milan abbracciano Ronaldo, Lukaku e Giroud. Allegri aspetta un segnale da CR7, Marotta ribadisce che Big Rom è incedibile, Pioli scopre un bomber vincente. I segreti di Juric per rialzare il Toro. Romero, l'Atalanta dice no a 50 milioni. Spurs respinti".