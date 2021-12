Prima Pagina, Tuttosport: “Eccoci! Milan-Napoli, fuori i secondi. Furia Gasp”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Eccoci!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve batte due colpi nella corsa Champions e stende il Bologna al Dall’Ara con i gol di Morata e Cuadrado. In attesa del match di questa sera al Meazza, i bianconeri sono a 5 punti dal quarto posto. Che Udinese! Sprofondo Cagliari. Furia Gasp contro il Var. Roma show tra le polemiche. Il tecnico dell’Atalanta attacca per il 2-2 annullato: ‘Così si stravolge il regolamento’. Stasera si elegge l’anti Inter. Milan-Napoli, fuori i secondi! Alle 18 contro il Verona: ‘Toro, vinci per i tifosi’. Juric sfida anche il passato. L’orgoglio di Pedri: al Camp Nou col Golden Boy. Il talento spagnolo ha mostrato il trofeo di Tuttosport ai tifosi del Barcellona”.