Prima Pagina, Tuttosport: “Dybala spacca la Juve. Dea da applausi, frenata Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Dea da applausi. Frenata Inter”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Nonostante le assenze, l’Atalanta mette alle corde i campioni d’Italia. Bloccati dopo 8 vittorie di fila. E oggi il Milan cerca il sorpasso. Dybala spacca la Juve. Il gol non festeggiato divide i tifosi. Su Tuttosport.com la maggioranza dà torto alla Joya: ‘Accetti un ingaggio più basso’. Marotta pronto ad approfittare del mancato rinnovo. Capolavoro Juric: EuroToro! 15 buoni motivi per crederci. Dal +15 rispetto a un anno fa, ai margini di crescita: si può fare. D’Aversa via: Samp a Giampaolo”.