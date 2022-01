Prima Pagina, Tuttosport: “Dybala, ma cosa fai? Effetto Serra, rabbia Milan”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Dybala, ma cosa fai?". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Elkann e Agnelli furiosi. I vertici della Juve non hanno gradito il comportamento dell'argentino che stasera in Coppa Italia contro la Samp dovrebbe partire dalla panchina. Effetto Serra, rabbia Milan. Per Gatti è derby, poi Nandez. Giampaolo chiede Linetty. Ottavi Coppa Italia, domani Inter-Empoli".