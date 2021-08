Prima Pagina, Tuttosport: “Due regali per Max. Chiedimi se sono felice”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Due regali per Max". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Oggi Allegri compie 54 anni, il dono di Dybala: rinnovo fino al 2025. E Righetti: Juve, prendigli Locatelli. Galeone: Vedrete che Rabiot. Chiedimi se sono felice. Messi dalle lacrime di Barcellona al delirio di Parigi. Lukaku dal bacio alla coppa dello scudetto interista all'inizio dell'avventura al Chelsea. E ora i nerazzurri hanno 3 colpi in canna. Milan: Florenzi, Bakayoko e Adli. Ilicic resta alla Dea. Svolta Toro: Belotti dice sì, ma con la clausola".