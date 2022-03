Prima Pagina, Tuttosport: “Dove sei Dybala? C’è Ibra in agguato”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Dove sei Dybala?”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Juventus-Spezia: Allegri ancora senza la Joya, alle prese con un risentimento muscolare. Max chiede aiuto ai tifosi e conferma Vlahovic. C’è Ibra in agguato. Sfida scudetto al Maradona fra Napoli e Milan. Tra i convocati di Pioli torna lo svedese, assente da un mese e mezzo. Stecca Dea e la Roma fa l’aggancio. Ciclone Lazio. Ciro, 143 gol come Piola. Noi sull’aereo per salvare 13 bambini. Svolta Toro: Berisha, ora chiudi la porta”.