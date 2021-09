Prima Pagina, Tuttosport: “Dove eravamo rimasti? Allegri, pensaci tu”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Dove eravamo rimasti?”. Apre così l’edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. “A meno di 2 mesi dal trionfo europeo l’Italia di Mancini riparte a Firenze contro la Bulgaria per avvicinarsi ai Mondiali 2022. Allegri, pensaci tu. L’avvio stentato e il mancato arrivo di ulteriori rinforzi hanno provocato molte perplessità sulle prospettive della Juve: ora tocca a Max trovare la ricetta giusta per rilanciare le ambizioni. Juric, scegli il tuo Toro”.