Prima Pagina, Tuttosport: “Dinastia Milan. Inter stop, che Dea! Allegria in casa”

"Dinastia Milan. Inter stop, che Dea!". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Vittoria a La Spezia: Pioli torna al comando in attesa di Napoli-Cagliari. Primo gol in A di Daniel Maldini, sempre più sulle orme di nonno Cesare e papà Paolo. Sfida spettacolo a San Siro: segna Lautaro, l'Atalanta ribalta con Malinovskyi e Toloi, pari di Dzeko, rigore fallito da Dimarco e gol annullato a Piccoli. La partita del Meazza degna della Premier. Allegria in casa. Juve: oggi la Samp, mercoledì il Chelsea. Genoa-Verona: folle pareggio. Sarri contro Mou: brividi! Kuric perde Pjaca, allarme attacco. A rischio anche il derby"