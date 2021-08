Prima Pagina, Tuttosport: “Delirio Jacobs. La Juve è 3×2”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Delirio Jacobs. La Juve è 3 x 2". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Marcell a Fiumicino accolto da una folla di fan: 'Neanche in sogno avrei potuto immaginare un'Olimpiade così'. Ronaldo scopre di non essere più inamovibile: per due maglie Allegri mette in ballottaggio CR7, Dybala e Morata. Via Lukaku, ira dei tifosi: #SuningOut. Dzeko c'è, l'Inter su Correa. Vlahovic costa 60 milioni. Juric chiede a Cairo 4 rinforzi. E la gente granata in pressing su Belotti: dicci se resti o vai".