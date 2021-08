Prima Pagina, Tuttosport: “Dea Vanessa. Infinito Chiellini. Chelsea su Lukaku”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Dea Vanessa”. Apre così l’edizione odierna ti “Tuttosport”, oggi in edicola. “Fantastica Ferrari! Argento nel corpo libero, alla quarta olimpiade. Basket, oggi i quarti contro la Francia. Volley maschile, c’è l’Argentina”. E ancora: “Infinito Chiellini. Il capitano ha firmato per due anni in cambio di 3 milioni a stagione. Mercato Toro: assalto finale a Orsolini. Cairo alza l’offerta a 11 milioni più bonus e ora il Bologna vacilla. Chelsea su Lukaku. Inter, pronti 130 milioni. E i Blues offrono a Big Rom 15 milioni a stagione: Suning ora tentenna”.