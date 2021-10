Prima Pagina, Tuttosport: “De Ligt come CR7. Juve, quasi un’impresa!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“De Ligt come CR7”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Van Der Sar, giurato del Golden Player: ‘Ho giocato con Ronaldo, Matthijs ha la stessa mentalità del fenomeno portoghese’. Intervista a Bui: ‘Juric sembra Giagnoni’. Champions Women: Juve, quasi un’impresa! Allo Stadium davanti a 20.000 spettatori il Chelsea vince solo di misura: 1-2. Hernandez: Covid. Una iella del Diavolo. Ieri Maignan è stato operato al polso: non rientrerà prima della befana”.