“Cristiano il Magnifico”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Battuto il Cagliari, la Juve è seconda: doppietta di CR7 che raggiunge Ibra in vetta alla classifica cannonieri e firma la 73a rete in 95 partite con la maglia bianconera”. In taglio alto: “Napoli-Milan in 5 duelli” e ancora “Inter e Covid, Toro è dura”. Haaland esaltato: “Golden Boy. Il mondo applaude il trionfo di Haaland”