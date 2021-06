Prima Pagina, Tuttosport: “CR7, sono sempre io! Locatelli: solo Juve. Hakimi al PSG”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"CR7, sono sempre io!". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Ronaldo firma il 2-2 del Portogallo con la Francia grazie a una doppietta su rigore ed uguaglia il record dell'iraniano Ali Daei: 109 gol in Nazionale. Negli ottavi la sfida con il Belgio di Lukaku. La grande Ungheria di Rossi sfiora l'impresa con la Germania". E ancora: "Locatelli: solo Juve! L'azzurro dice no al Borussia Dortmund e all'Arsenal: bianconeri in pressing sul Sassuolo. Duello col Milan per Kaio Jorge. 70 milioni, Hakimi al PSG: ci siamo! Trattativa con l'Inter alla stretta finale: restano alcuni dettagli da sistemare. Si può chiudere presto. Toro: Berisha vicino, idee Biuk e Hancko".