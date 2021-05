Prima Pagina, Tuttosport: “CR7 sgomma. Toro, fai come Sonego! Oaktree, Conte ter e giovani”

“CR7 sgomma”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Nuove voci sul futuro di Ronaldo per il video sui social che documenta il trasloco da Torino di 7 auto di lusso dell’asso Juve. Ma in realtà Cristiano possiede 24 supercar che ruotano tra Portogallo e Italia. Toro, fai come Sonego! Stasera a Roma il recupero contro la Lazio: basta un punto per la salvezza. Dopo le ultime umiliazioni, servono tenacia e coraggio. L’esempio è Lorenzo, tifoso granata, che agli Internazionali di Roma ha sfidato i big del tennis senza paura. Nazionale: Mancio ’26! Fra i 33 c’è Raspadori. Inter: Oaktree, Conte ter e giovani. Intesa vicina col fondo. Il piano: svecchiare le seconde linee. Milan: Champions, 50 milioni in gioco. Monza choc: 3-0 Cittadella. Il Venezia è Forte: 1-0 al Lecce”.