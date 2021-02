Prima Pagina, Tuttosport: “CR7 non basta. Lebron-Ibra, che scintille! Ilicic 2024, Atalanta per sempre”

“CR7 non basta”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”, che punta i riflettori su Verona-Juventus ma non solo. “Ronaldo arriva a un gol da Pelé (766), ma il Verona con Barak impone il pari alla Juve senza 7 titolari. Capolavoro Bologna: Lazio ko. Ilicic 2024, Atalanta per sempre”. E ancora: “Matteo Marani, pandemia e bilanci in rosso: rischio collasso. Lebron-Ibra, che scintille! Inter, occhio al turbo Genoa. Il caso: Lazio-Toro, le Lega decide oggi”.