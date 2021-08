Prima Pagina, Tuttosport: “CR7: Juve, ci sono. Dzeko, pensaci tu”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“CR7: Juve, ci sono”. Apre così l’edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Nelle foto postate dalla Continassa, Ronaldo si mostra deciso e grintoso: è pronto per Udine. Locatelli si presenta: ‘La mia è una famiglia di juventini veri’. L’agente: ‘Trattativa lunga, vi spiego perché’. ‘Dzeko, pensaci tu’. Alle 18.30 Inter-Genoa apre il campionato. I nerazzurri difendono il titolo senza Lukaku e Hakimi. Inzaghi ci crede: ‘Inaspettato l’addio di Romelu, ma Edin l’avrei voluto comunque. Abbiamo motivazioni da vendere’. Juric, stasera la Dea: ‘Toro, fai come l’Atalanta’. Dal tecnico altri messaggi a Cairo. Gasperini: ‘Ivan è l’uomo giusto per rialzare i granata’. Sarri ricomincia dalla sua Empoli. Di Francesco-Dionisi, sfida novità. Via alla Serie B. Grosso-Buffon, la sfida Mondiale finisce pari”.