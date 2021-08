Prima Pagina, Tuttosport: “CR7, ecco l’offerta del City. Mendes a Torino”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

CR7, ecco l’offerta del City”. Apre così l’edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Mendes a Torino: oggi presenterà alla Juve la proposta del Manchester di Guardiola per Ronaldo. A centrocampo rispunta la pista Witsel per Allegri, che intanto striglia la squadra: ‘Qui ogni palla fa vincere o perdere uno scudetto’. Caso Mbappé, Leonardo attacca il Real. Inter all‘attaco: Scamacca dopo Correa! Il Tucu a Milano, oggi da Inzaghi. Tentativo per la punta del Sassuolo. Toro, l’incontro: è il giorno di Messias. Appuntamento col Crotone: si decide. Spunta Kalimuendo. Le Lega con il club: no giocatori alle nazionali. Conference League: Roma, niente scherzi!”.