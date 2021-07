Prima Pagina, Tuttosport: “CR7, conto alla rovescia. Il Toro di Juric morde già”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"CR7, conto alla rovescia". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Ronaldo è atteso a Torino il 26 luglio. E' la settimana decisiva per il suo futuro: la Juve ha fretta di avere una risposta, Cristiano non ha ancora deciso, ma il suo agente Mendes si sta guardando intorno. Il Toro di Juric morde già. Aggressività e idee: 11-0. Apre Sanabria, Millico in evidenza, Mandragora leader, Buongiorno ok. In gol anche Warming".