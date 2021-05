Prima Pagina, Tuttosport: “Coppa Juve! Cairo, un autogol dietro l’altro. Che derby Milan-Inter per Giroud!”

“Coppa Juve!”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Quattordicesimo trionfo in Coppa Italia per i bianconeri, che conquistano il secondo trofeo stagionale battendo una grande Atalanta 2-1. Botta e risposta Kulusevski-Malinovskyi nel primo tempo, la finale di Reggio Emilia decisa da un gol di Chiesa su assist del giovane svedese”. E ancora: “L’ira di Immobile. Toro: Cairo, un autogol dietro l’altro. Gli attacchi di Urbano, la durissima reazione di Ciro e della moglie Jessica. Che derby Milan-Inter per Giroud! Il francese campione del Mondo deciderà dopo la finale Champions”.