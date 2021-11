Prima Pagina, Tuttosport: “Comanda Max. Duello scudetto, è Ibra Napoli!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Ieri confronto durissimo fra Allegri e la squadra. Da oggi tutto in ritiro, la società sta con il tecnico. Domani prima possibilità di riscatto in Champions League contro lo Zenit". "Toro a tutti birra. Juric ormai è un idolo dei tifosi granata . Dopo la splendida vittoria sulla Samp ha festeggiato in un pub in mezzo alla gente: selfie e autografi per tutti". "Duello scudetto: è Ibra Napoli! Zlatan trascina il Milan a Roma, Spalletti vince il derby con Zielinski. Correa tiene in scia Inzaghi".