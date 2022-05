Prima Pagina, Tuttosport: “Ciao Juve, vado e torno. Un’altra Brexit: made in Roma”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Ciao Juve, vado e torno”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Il capitano ha deciso: ultime partite in bianconero, poi una nuova esperienza. Tre strade: continuare a giocare in un campionato meno impegnativo, studiare un anno all’estero, intraprendere subito la carriera da dirigente nella società partendo dal basso. Toro, le mani su Praet. Avviata la trattativa con il Leicester per il rinnovo del prestito. Il belga vuole restare. Inter da sorpasso, il Milan tifa Empoli. Delirio Salernitana: 2-1 al Venezia. Monza, notte per la storia. Stasera a Perugia: obiettivo Serie A. Esodo di duemila tifosi per una promozione mai vista. Festa pronta anche a Lecce. Brividi Alessandria. Un’altra Brexit: made in Roma. Conference League: Mou in finale. Abraham stende il Leicester, Olimpico in estasi. Mercoledì 25 a Tirana contro il Feyenoord per la coppa”.