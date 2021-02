Prima Pagina, Tuttosport: “Ci Penso io! Stasera Porto-Juve andata ottavi di Champions. Covid: Lazio deferita, Toro e Juve aspettano”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola

“ Covid: Lazio deferita, Toro e Juve aspettano”. Rinvio a giudizio per la vittoria sui granata con tre positivi in campo e il pari con i bianconeri. Per Lotito e i medici si parla di responsabilità diretta. Vi spieghiamo cosa rischia il club romano“.

” Ci penso io!”

Stasera Porto-Juve, andata degli ottavi di Champions: Pirlo perde anche Bonucci ( possibile stop di 20 giorni) ma Ronaldo sente aria di casa e carica i compagni:’ Puntiamo in alto, camminiamo verso la finale”.

“Psg e Mbappé spazzano via il Barça: 1-4″.