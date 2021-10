Prima Pagina, Tuttosport: “Chiesa anti Mou. Gallo, canta tu! Diavolo d’un Milan!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Chiesa anti Mou. Gallo, canta tu!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “L’attaccante punto fermo della Juve che sfida la Roma. Allegri: ‘Altre 7 partite da vincere per recuperare’. A Napoli il Toro ritrova Belotti dopo 50 giorni. Juric: ‘Non è al top, però Andrea può già aiutarci’. Diavolo d’un Milan! Inter, crollo e rissa. Più forti dell’emergenza, i rossoneri rimontano 2 gol al Verona. A segno Giroud, si rivede anche Ibra. Notte in vetta in attesa del Napoli. Ribaltone Lazio, Anderson segna il 2-1 con Dimarco a terra: ai nerazzurri (1° ko) saltano i nervi. Inzaghi: Non si può perdere la testa”.