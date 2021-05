Prima Pagina, Tuttosport: “Che orgoglio! La Juve non molla e spera. Che vergogna! Granata inguardabili”

“Che orgoglio!”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”, che punta i riflettori sul successo della compagine bianconera. “La Juve non molla e spera: piegata l’Inter. Protagonisti Calvarese e il Var: tre rigori e due espulsi. I bianconeri, in 10 contro 11 per oltre mezz’ora, vincono con il gol numero 101 di CR7 e la doppietta di Cuadrado”. E ancora: “Che vergogna! Spezia, trionfo e salvezza. Granata inguardabili (11 gol subiti in quattro giorni), specchio fedele del presidente che insulta la sindaca Appendino. Super Dea, è di nuovo Champions! Pioli, sei a un passo dal sogno. Derby, la Roma cancella le ambizioni della Lazio”.