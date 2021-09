Prima Pagina, Tuttosport: “Che Napoli! Juve, CR7 dove sei? Prove di volo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Che Napoli! Juve, CR7 dove sei?”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Gli errori di Szczesny e Kean fatali ai bianconeri rimontati da Politano e Koulibaly. Allegri, 1 punto in 3 partite e scintille con Spalletti. Intanto a Manchester tifosi in delirio per Ronaldo: subito 2 gol. Juric: ‘Rinforzi ok’. Ma Belotti fuori 4 partite. Impresa Fiorentina. Bum bum Vlahovic, però la Dea è furiosa. Henry e Okereke: Venezia super”. Infine, in taglio alto: “Prove di volo. L’Inter a Genova contro la Samp, la Roma contro il Sassuolo, Milan e Lazio nello scontro diretto cercano lo scatto per affiancare il Napoli in vetta: una domenica pazzesca!”.