Prima Pagina, Tuttosport: “Che giornata! Golden Boy, Juve e sorteggi. 2 sorpassi!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Che giornata!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Golden Boy, Juve e sorteggi. Torino, Nuvola Lavazza, ore 18.30, premiazione: Pedri miglior Under 21 e Lewandowski ancora Golden Player. Nyon, ore 12, sorteggio ottavi Champions. PSG e Atletico da evitare per Allegri; Bayern, Liverpool, City e United i pericoli per l’Inter. 2 sorpassi! Con Juric si gode. Toro show, Bologna ko. Dominio granata con il gol di Sanabria e l’autorete propiziata da Pobega. Qualche brivido finale per le assurde decisioni dell’arbitro. Supermax! Brignone prima da record!”.