Prima Pagina, Tuttosport: “Che Dea! Che Inter! Il Milan torna in testa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Che Dea! Che Inter!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il Milan torna in testa. L’Atalanta ribalta il Napoli, centra la quinta vittoria di fila e consente al Milan di schizzare in vetta mentre l’Inter dilaga a Roma ed è seconda. Corsa scudetto entusiasmante: 4 squadre in 4 punti. Samp-Lazio, vietato sbagliare. Golden Boy -8: la maglia di Pedri. Sarà premiato il 13 a Torino, ma a Barcellona va già a ruba questa t-shirt. Mercato Toro: 5 milioni per Vera. Riscatto di Pobega sempre più difficile, granata sul talento dell’Argentinos. Gasp e Simeone supershow. Lewa, 2 gol Golden Player”. Infine, in taglio alto: “Max: Juve, un calcio alle plusvalenze. Arriva il Genoa e Allegri carica la squadra: La serenità dell’ambiente è totale, la società ha parlato chiaro e ci dà assoluta tranquillità. Intanto noi cerchiamo di tornare a vincere e poi chiudiamo bene il girone di Champions”.