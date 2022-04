Prima Pagina, Tuttosport: “Champions Vlahovic! È tornata SuperInter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Inter da paura“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “A San Siro decidono Barella e Dzeko, vetta di nuovo a un passo. In mezz’ora Inzaghi risolve la pratica Verona e spaventa le due rivali. Milan con Giroud stasera a Torino, per il Napoli c'è la Fiorentina. Un facile 2-0 per i nerazzurri. Inzaghi: ‘Segnali importanti’. Pioli sceglie il francese: Ibra ancora fuori. Spalletti: ‘Siamo da scudetto’. De Ligt-Vlahovic, Cagliari ribaltato. Joao Pedro porta in vantaggio i sardi ma poi si scatena la squadra bianconera. Allegri: ‘Mi piace vincere anche così’. Catania, è finita davvero: da oggi cancellata dalla C. La FIGC revoca l’affiliazione”.