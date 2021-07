Prima Pagina, Tuttosport: “Carràmba, Italia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Carràmba, Italia". Apre così la prima pagina di "Tuttosport" oggi in edicola. Un chiaro omaggio a Raffaella Carrà: la nota showgirl, vera e propria icona della televisione italiana e non solo, è scomparsa nella giornata di ieri all'età di 78 anni. "Ore 21: a Wembley gli azzurri contro la Spagna si giocano un posto nella finale di Euro 2020, il giorno dopo il lutto per la scomparsa di Raffaella Carrà, straordinaria icona italiana nel mondo, grande tifosa della Nazionale e della Juve".