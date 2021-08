Prima Pagina Tuttosport, Capello: “Juve e Inter alla pari. Non giustifico Donnarumma”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Juve e Inter alla pari”. Apre così l’edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. Riflettori puntati sulle dichiarazioni rilasciate da Fabio Capello: “Dopo le partenze di Ronaldo e Lukaku i valori delle due squadre si equivalgono, ma il nostro campionato è più povero. Alla guida dei club mancano i grandi industriali italiani. Non giustifico la scelta di Donnarumma”. E ancora: “Il Toro batte due colpi ma perde Belotti! Presi Praet e Zima. Accordo vicino con Mustafi, pressing per Amrabat, sprint per Brekalo. Problema al perone: il Gallo rischia l’operazione e oltre un mese di stop. L’EuroItalia riparte: ‘Ora tutti ci ammirano’. Mancini lancia la missione Mondiale: ‘Noi un modello per la Serie A. Jorginho merita il Pallone d’Oro’. Salta Fraive. Messias, scatto del Milan. Vertice col Crotone per il trequartista. Adli firma: arriverà fra un anno. Accuse di violenza sessuale: niente Napoli per Semedo. C’è Anguissa per Spalletti. Lazio: Zaccagni a un passo”.