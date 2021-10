Prima Pagina, Tuttosport: “Cancelliamo Ronaldo. Milan, adesso è dura”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Cancelliamo Ronaldo”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Stasera Zenit-Juve: i bianconeri vogliono vincere per consolidare il primo posto nel girone. Messaggio di Bonucci: ‘Dimentichiamo gli anni con CR7 e torniamo a giocare da squadra’. Atalanta: ‘CR7? Noi abbiamo Ilicic’. Gasp: ‘Cristiano e United eccezionali ma Josip non era così in forma da Valencia’. Vlahovic, ira viola: ‘Tu pensi alla Juve’. Tifosi della Fiorentina contro Dusan ma c’è anche chi critica Commisso. Attento Toro, blinda Bremer! Il brasiliano va in scadenza nel 2023, il club pronto a prolungare il contratto di un anno. Piace a Napoli, Milan e Inter”. Infine, in taglio alto: “Milan, adesso è dura. Dzeko sceriffo Inter. I rossoneri cadono a Porto e restano a zero punti, ma contestano la rete dei portoghesi. Il bomber bosniaco con un gol e un assist rilancia i nerazzurri: battuto lo Sheriff 3-1”.