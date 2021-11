Prima Pagina, Tuttosport: “Calcio in tv, la rivolta dei tifosi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Calcio in tv, la rivolta dei tifosi”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Da metà dicembre non si potrà più seguire lo stesso evento su dispositivi diversi: un cambiamento delle condizioni a contratto in corso che ha fatto infuriare gli abbonati Dazn. Proteste e disdette. Mercato Toro: Kumbulla e Miranchuk in gennaio. Grandi manovre granata: il difensore della Roma può ritrovare Juric che lo lanciò in orbita a Verona. Per il russo prestito dalla Dea con obbligo di riscatto. Verso Italia-Svizzera, e Mancini chiama Scamacca. Problema muscolare per Immobile: al suo posto arriva il neroverde. Intervista a Jugovic: ‘A Vlahovic dico vai alla Juve! Se Dusan mi chiedesse non avrei dubbi: lui e Haaland sono i centravanti del momento’. Guadagni record: Conte, mister 100 milioni! Chelsea, Inter e Tottenham, ingaggi da capogiro: ‘Io il top, giusto che mi paghino’. Con ADL è rottura: su Insigne piombano Inter ed Everton. De Laurentiis: ‘Percorso a Napoli finito? Ce ne faremo una ragione’. Genoa, elogio di Tassotti il leader silenzioso. Stadium, 12.739 tifosi! Juve Women show. Sarri s’è preso la Lazio e ora aspetta la Juve”.