Prima Pagina Tuttosport, Boscaglia: “Inter, Lucca talento da big”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di 'Tuttosport'

Apre così l'edizione odierna de Tuttosport, che punta i riflettori sulle dichiarazioni rilasciate da Roberto Boscaglia, ex allenatore del Palermo. "Inter, Lucca talento da big. Con Tonali è il giocatore più forte che ho allenato". E ancora: "Ribery, 7.000 in delirio. Iago, Toro per sempre. Jorginho, vi porto ai mondiali".