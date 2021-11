Prima Pagina, Tuttosport: “Bonucci castiga Sarri. Il Milan fatto viola”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Bonucci castiga Sarri”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve stende la Lazio all’Olimpico con due rigori netti trasformati dal capitano, alla prima doppietta dopo 457 partite in bianconero. Allegri stravince la sfida con il rivale, risale sorpassando la Roma e raggiunge i biancocelesti. Il Milan fatto viola. Fiorentina fatale a Pioli: match spettacolare, doppietta di Vlahovic e Ibrahimovic. L’Inter stasera contro il Napoli per avvicinare la vetta. Atalanta terza: è tornata la Dea del gol. Milinkovic-Savic: ‘Gioco anche in attacco’. Genoa-Roma: da brivido. Lo scontro Sheva-Mourinho”.