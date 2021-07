Prima Pagina, Tuttosport: “Banzai! CR7 rimane con noi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Banzai!". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Grande giornata per l'Italia ai giochi di Tokyo. Vito Dell'Aquila conquista l'oro del Taekwondo e Luigi Samele l'argento nella sciabola. Bene gli azzurri del Volley, avanti Sonega e Fognini nel tennis. 'CR7 rimane con noi'. Nedved sicuro su Ronaldo: 'Dybala? Presto un incontro'. L'Allegri bis comincia con un 3-1 al Cesena. Il Milan per Ivan: 'Grazie a tutti'. L'ad e il cancro: 'Quanto affetto! Sto bene e lavoro'. 5-0 nel test col Modena. Juric merita rinforzi subito. Si vede la mano del tecnico, ma servono un centrocampista e un trequartista".