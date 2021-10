Prima Pagina, Tuttosport: “Asta bomber. Nations League, che Francia! È Italia-Belgio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna de 'Tuttosport'

Esordisce così la prima pagina di Tuttosport. "Ibra, felicità Milan: fa gli straordinari per la Champions. Lautaro tesoro Inter: ko in Nazionale, Inzaghi in ansia. Belotti-Toro, la svolta. Cairo: 'Non credo voglia firmare'".