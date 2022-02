Prima Pagina, Tuttosport: “Assist all’Inter. Champions, altra Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Assist all’Inter”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Bonazzoli e Djuric spaventano il Milan, che evita il ko grazie a Rebic dopo il vantaggio iniziale di Messias. Gran debutto di Nicola sulla panchina della Salernitana. Inzaghi oggi contro il Sassuolo per il sorpasso. Scamacca, messaggi da nerazzurro. Champions, altra Juve. Martedì in Spagna contro il Villarreal serve un atteggiamento diverso rispetto al derby. Allegri ancora in emergenza: oggi esami per Rugani e Dybala. Roma: i baby salvano Mou. Quagliagol: 100 con la Samp. Belotti e Bremer, che Toro con voi! Derby da urlo, ma forse è l’ultimo. Il popolo granata: ‘Cairo, fai qualcosa per tenerli!’. Ecco l’Atalanta con 3 soci Usa. Con i Percassi al comando”.