Prima Pagina, Tuttosport: “Arnautovic con Morata! Svolta Toro: Gnonto”

“Arnautovic con Morata!“. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve raddoppia: conferma Alvaro, insegue l’austriaco. Caccia al vice Viahovic: ieri incontro per l'attaccante del Bologna. L’alternativa è Simeone. Ma l’acquisto di un centravanti non esclude Morata, così prosegue il discorso con l’Atletico. Gatti: «lo alla Juve, che shock per la mia famiglia granata». Inter, il Psg tenta Skriniar! Inzaghi: Dybala più Lukaku. A Parigi insistono per il centrale, Marotta ha pronto l’affondo per il viola Milenkovic. Pregi e difetti dell’Inter della Joya. Svolta Toro: Gnonto. Juric dà l’ok per il talento azzurro dello Zurigo. Incontro positivo per Joao Pedro: intesa col giocatore, braccio di ferro col Cagliari. Più vicino il Praet-bis. Per la porta arriva Gabriel, Pellegri verso il riscatto”.