Prima Pagina, Tuttosport: “Arbitra il Covid. Il virus squassa il calendario”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Arbitra il Covid”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La A riparte, ma il virus squassa il calendario. Le asl di Bologna, Udine, Salerno e Torino stoppano le gare a causa dei focolai. Juve-Napoli si gioca senza Lobotka, Rrahmani e Zielinski sprovvisti di dose booster. Milan, 3 giocatori positivi. La Lega: no ai rinvii, 13 disponibili si gioca. Guerra totale alle asl. La resilienza a Omicron di Sinisa, Mou e Allegri. Urge l’obbligo di vaccino per tutti gli atleti”.