Prima Pagina, Tuttosport: “Anche Zakaria! Ricci subito da Toro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Anche Zakaria!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Juve a un passo dallo svizzero: l’alternativa è Nandez. Decisiva l’uscita di Bentancur o Kulusevski. Vlahovic, prima seduta alla Continassa. Ricci subito da Toro. Dopo lo stage azzurro a Coverciano il giovane centrocampista ha salutato l’Empoli e si è precipitato a Torino per le visite mediche e la firma. Adesso i granata sono pronti a sferrare l’assalto decisivo a Gatti. Caicedo all’Inter: ‘Sono qui grazie a Inzaghi’. Dalla Dinamo Kiev: c’è Supryaga per l’attacco della Samp. Tutti uniti per aiutare la Nazionale di Mancini. La lezione etica di Mou vale più di una vittoria. L’Inter con due rinforzi. Milan, rimonta in salita”.