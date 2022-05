Prima Pagina, Tuttosport: “Allegri-Vlahovic, l’anti-Inter sei tu. Liverpool rimonta”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Allegri a Vlahovic, l'anti Inter sei tu". Apre così la prima pagina de “Tuttosport”, oggi in edicola. Con Voi per Voi! Oggi il 73° anniversario della tragedia di Superga, dopo 4 anni messa in Basilica, tifosi al colle e l'abbraccio alla squadra. Villareal applausi e papere, Liverpool rimonta da finale".